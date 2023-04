Semaine Olympique de Hyères - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts atteignent la course aux médailles en 49er FX

Maenhaut et Geurts ont bien terminé la journée avec deux deuxièmes places après une 20e et une 14e position sur les deux premières régates, vendredi. Passées de la 6e à la 3e place avec 98 points sur treize régates, elles ne peuvent plus atteindre l'or promis aux Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz (38 points) mais les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi demeurent à portée (86 points) pour la course aux médailles de samedi. Emma Plasschaert a échoué aux portes du top-10 en ILCA 6, ancien Laser Radial. À l'issue des trois régates de vendredi (18e, 12e et 20e), elle s'est hissée de la 13e à la 11e place, terminant à 6 points de la course aux médailles. La Canadienne Sarah Douglas a conservé sa première place (54 points) au bout des dix régates, pas rassurée néanmoins devant la Danoise Anne-Marie Rindom (57 points) et l'Australienne Casey Imeneo (74 points). En ILCA 7 (ex-Laser), William De Smet a terminé à la 26e place avec 144 points. Ses deux dernières régates (49e et 24e) sur un total de dix ne lui ont fait gagner qu'un rang par rapport à jeudi. Le Britannique Michael Beckett (29 points) occupe la tête. Dans la catégorie 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck étaient déjà hors course depuis hier, 49e après six régates. En Nacra 17, seuls Lucas Claeyssens et Mira Vanroose ont pris l'eau aujourd'hui sur les quatre régates (disqualifié, 21e, 23e, 22e) et terminent 23es au bout des douze régates avec 183 points. (Belga)