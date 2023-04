TC Liège - Le suspect de l'enlèvement d'une fille de 15 ans acquitté

Les faits s'étaient déroulés le 30 novembre 2019 à Seraing. Le prévenu avait repéré une jeune fille devant un arrêt de bus et avait prétendu l'aider à surmonter la météo froide ce jour-là. Il l'avait incitée à monter dans son véhicule en proposant de la reconduire. Le prévenu avait alors pris la direction du quartier des prostituées, où il s'était arrêté afin de solliciter les services d'une professionnelle du sexe. La jeune fille, laissée seule dans la voiture et pétrifiée, avait profité de l'occasion pour faire des photos des documents d'identité du prévenu, donner l'alerte et prendre la fuite. Elle affirmait avoir été ciblée par une tentative d'enlèvement. Le prévenu avait donné d'autres explications et contestait avoir tenté d'enlever la jeune fille. Il disait avoir abordé une jeune fille pour lui proposer d'aller boire un verre. Il pensait qu'elle avait 18 ans, qu'elle avait accepté son aide et qu'elle avait consenti de le suivre. Le tribunal a acquitté le prévenu au bénéfice du doute. (Belga)