TC Liège - Un quinquagénaire condamné pour avoir abusé de sa belle-fille pendant 3 ans

(Belga) Un Liégeois âgé de 55 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour un quart après avoir commis des faits de viols, d'atteintes à l'intégrité sexuelle, d'atteintes aux mœurs et de coups et blessures sur sa belle-fille entre ses 12 ans et ses 15 ans. Le prévenu avait instauré un climat d'emprise sur la jeune fille.