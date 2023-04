Tour de Romandie - Juan Ayuso, vainqueur et leader: "Je ne m'y attendais vraiment pas"

"Je ne m'y attendais vraiment pas", a déclaré Ayuso au micro des organisateurs. "Les deux mois et demi qui viennent de passer ont été vraiment difficiles. J'ai essayé de m'entraîner du mieux possible. Je veux juste en profiter et essayer de faire de mon mieux pour garder le maillot ou pour aider Adam Yates demain (samedi, ndlr.)." Le coureur espagnol de 20 ans, 2e de la 2e étape derrière Ethan Hayter jeudi, avoue avoir pris des risques dans ce chrono de 18,75 kilomètres autour de Châtel-Saint-Denis. "J'ai vraiment souffert", a-t-il concédé. "Sachant à mi-course que j'avais un très bon temps intermédiaire, j'y suis allé à fond dans la descente après le passage au sommet de la bosse. J'ai vraiment pris des risques. Je progresse de jour en jour et, pour une reprise, je dois dire que mes sensations sont bonnes". Coéqupier d'Ayuso chez UAE, Adam Yates, 3e vendredi à 17 secondes du vainqueur, pointe au 5e rang du général à 30 secondes du maillot jaune avant l'étape-reine de samedi. (Belga)