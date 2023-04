Une sculpture de Degas visée par des militants écologistes à Washington

La sculpture originale en cire de "La petite danseuse de quatorze ans" de l'artiste français "a été attaquée par des manifestants à coups de bandes de peinture rouges et noires", a déclaré la National Gallery of Art, l'un des grands musées des Etats-Unis. Il s'agit de l'une des premières actions de ce type en Amérique du Nord. L'institution a précisé, dans un communiqué transmis à l'AFP, que l'oeuvre "d'une valeur inestimable" a été retirée des salles d'exposition pour "évaluer d'éventuels dégâts" qu'elle aurait subis. "Nous dénonçons catégoriquement cette attaque physique contre l'une de nos oeuvres d'art", a réagi le musée dans son communiqué, précisant que la police fédérale américaine (FBI) participait à l'enquête. "Il faut que nos dirigeants prennent des mesures sérieuses pour dire la vérité sur ce qu'il se passe pour le climat", déclare une militante quinquagénaire assise au pied de la petite statue, les mains recouvertes de la peinture rouge utilisée sur la vitre et le socle de l'oeuvre d'Edgar Degas, dans une vidéo publiée par le Washington Post. "Aujourd'hui, à travers une rébellion non-violente, nous avons temporairement souillé une oeuvre d'art pour évoquer les enfants bien réels dont la souffrance est certaine si les entreprises mortifères du secteur des énergies fossiles continuent d'extraire du charbon, du pétrole et du gaz des sols", écrit sur Instagram le groupe qui revendique l'action, Declare emergency. Il demande à ce que le président américain Joe Biden déclare un état d'urgence sur le climat. Le groupe, inconnu du grand public jusqu'à présent, a fait savoir que l'un de ses militants a été libéré après. (Belga)