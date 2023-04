Varsovie achète à MBDA des missiles antiaériens pour 2,4 milliards de dollars

L'agence gouvernementale précise que "MBDA UK fournira à la Pologne 44 lanceurs iLauncher et plusieurs centaines de missiles CAMM et d'équipements associés", ce qui constitue, selon un communiqué de MBDA, "le plus grand programme d'acquisition de (matériel pour la) défense antiaérienne de courte portée en Europe au sein de l'Otan". Selon l'agence, "la valeur de la commande est d'environ 1,9 milliard de livres sterling. Les livraisons d'équipements militaires seront effectuées entre 2025 et 2029". Les lanceurs et les missiles alimenteront 22 batteries du programme polonais Pilica+ de défense antiaérienne d'une portée allant jusqu'à 25 kilomètres. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié l'accord d'"important renforcement de la sécurité euro-atlantique". Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a souligné que l'accord "renforcera(it) la capacité de défense aérienne de la Pologne." Selon un rapport de l'Otan, ce pays a consacré à la défense l'an dernier plus de 2,4% de son PIB, ce qui le place en troisième position au sein de l'Alliance atlantique, derrière la Grèce (3,76%) et les Etats-Unis (3,47%). Cette année, ses dépenses militaires doivent atteindre 3% du PIB. Après quelques années de stagnation relative, la Pologne a récemment signé plusieurs contrats militaires, notamment avec les Etats-Unis et la Corée du Sud. Les contrats conclus avec les Américains portent sur 32 avions de combat F-35, 366 chars Abrams et des systèmes antimissiles Patriot et ceux avec la Corée du Sud sur un millier de chars K2, près de 700 obusiers automoteurs, 50 avions de combat FA-50 et 288 systèmes lance-roquettes multiples K239. Varsovie a aussi signé un contrat avec la Turquie pour des drones Bayraktar. (Belga)