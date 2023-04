Chalmpionnat du monde des rallyes-raid - Victoires de Al-Attiyah et Sanders au Sonora Rally

Sanders a dominé la cinquième et dernière étape, longue de 139 km entre Penasco et San Luis. Il a devancé de 2:41 l'Espagnol Tosha Schareina (Honda). Il termine aussi 32e du classement final à 8:23. En autos, Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) a remporté la dernière étape mais n'a repris qu'une minute à Al-Attiyah et termine à 6:22 de son coéquipier au classement final. Au classement du Mondial, l'Australien Toby Price (KTM), troisième de cette course, reste confortablement en tête. Avec 63 points, il précède l'Argentin Luciano Benavides (Husvarna), 55 , 2e au Mexique, et le Français Adrien Van Beveren (Honda), 5e du Sonora, 53. Al-Attiyah reprend la tête du classement autos au Français Sébastien Loeb (Hunter) qui a dû abandonner la course après un accident dans lequel son copilote liégeois Fabian Lurquin a été victime d'une fracture de la clavicule. Al-Attiyah compte 136 points. C'est 30 de plus qu'Al Rajhi (106) et 35 de plus que Loeb (101). La prochaine course est la Desafia Ruta 40, qui se déroulera en Argentine du 26 août au 1er septembre. (Belga)