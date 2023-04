Chantier d'envergure pour Infrabel, qui remplace sept aiguillages à Liège-Guillemins

Au total, ce sont sept aiguillages que la société se doit de remplacer, ces derniers arrivant en fin de vie après vingt années de service. Les travaux s'étendent sur une durée totale de six week-ends. Au terme de ceux-ci, le gestionnaire aura ainsi remplacé sept aiguillages, dont six "manœuvrables", auxquels s'ajoute un imposant X qui fait le lien entre les lignes 36 et 34 vers Liège. La majorité des éléments sera posé au cours de ce week-end prolongé du premier mai. Les quatre week-ends suivants seront destinés à la pose des deux derniers aiguillages, ainsi qu'aux raccordements électriques et à la signalisation, entre autres. (Belga)