F1 - GP d'Azerbaïdjan - Sergio Perez remporte la première course sprint de la saison devant Leclerc

Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 2e place à 4.463 secondes et pris 7 points. La 3e place est revenue au double champion du monde en titre et leader du championnat 2023, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a inscrit 6 points. Le Britannique George Russell (Mercedes), les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) sont les autres pilotes qui ont pris dans cet ordre 5, 4, 3, 2 et 1 point. La course a été marquée dès le 2e tour par l'accident du Japonais Yuki Tsunoda (Alpha-Tauri) qui a contraint l'intervention de la voiture de sécurité d'abord virtuelle puis réelle. À la relance, il restait 12 tours. Verstappen a récupéré d'emblée la 3e place à Russell. Perez a dépassé Leclerc et pris la tête à dix tours de l'arrivée et n'allait plus être inquiété. Accidenté avec sa Williams lors des qualifications de ce shoot-out, l'Américain Logan Sargeant n'a pas disputé la course. Au classement du championnat, Verstappen est leader du championnat avec 75 points devant Perez (62), Alonso (48) et Hamilton (40). Le Grand Prix proprement dit, 4e des 23 manches, se disputera dimanche (13h00 belges, 15h00 locales) sur 51 tours (306,049 km). Charles Leclerc (Ferrari) a signé la pole vendredi. L'an dernier, Verstappen (Red Bull) s'était imposé devant Perez et Russell. Le prochain Grand Prix proposant une course sprint est celui d'Autriche les 1er et 2 juillet. (Belga)