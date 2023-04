L'armée américaine suspend pour 24 heures les vols non-essentiels d'hélicoptères

Le général James McConville, chef de l'US Army, "a ordonné un gel des vols aérien à la suite de deux accidents mortels", jeudi en Alaska et fin mars dans le Kentucky, qui ont fait respectivement trois et neuf morts, selon un communiqué. Chaque unité active de l'armée de terre doit appliquer cette suspension de 24 heures dans ses vols la semaine prochaine. "Cette décision interdit de vol tout pilote de l'armée de terre, à l'exception de ceux qui participent à des missions essentielles, jusqu'à ce qu'ils terminent une formation nécessaire", ajoute l'armée. Trois soldats américains sont morts et un autre a été blessé jeudi dans la collision en vol de deux hélicoptères d'attaque Apache, en revenant d'un entraînement en Alaska. Fin mars, neuf soldats étaient morts dans le crash de deux hélicoptères Black Hawk lors d'un exercice de vol nocturne dans le Kentucky. (Belga)