Lotto Volley League - Alost et Menin se disputeront le dernier ticket européen

Samedi, Alost n'a laissé aucune chance à Guibertin, s'imposant en trois sets secs (25-21, 25-11, 25-17). Les Alostois ont dominé les Brabançons dans tous les compartiments du jeu et n'auront jamais douté. Menin a eu lui plus de mal face à Achel. Après avoir remporté le premier set (25-20), Menin s'est fait surprendre dans la deuxième manche (24-26) avant de redresser la barre (25-22). La quatrième manche fut à sens unique et remportée par l'équipe locale (25-14). Alost et Menin, les deux derniers des Champion playoffs n'auront donc laissé aucune chance aux deux formations issues du Challenge playoffs et se retrouveront le samedi 6 mai prochain pour définir qui décrochera le cinquième et dernier ticket européen alloué à une équipe belge. (Belga)