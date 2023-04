Mondiaux de duathlon - Arnaud Dely au pied du podium, Maurine Ricour 8e chez les dames

Disputée sur format sprint (5 km de course à pied, 20 km de vélo et à nouveau 2,5 km à pied), l'épreuve messieurs a été remportée par l'Espagnol Mario Mola, devant les Français Benjamin Choquert et Krilan Le Bihan. Le double champion du monde de triathlon de courte distance, 33 ans, a décroché son 1er titre mondial en duathlon en bouclant la distance en 51:03, avec 5 secondes d'avance sur le champion d'Europe en titre et 7 secondes sur Le Bihan. Dely, en 51:18, a échoué à 8 secondes du podium. Erwin Vanderplancke a terminé 7e (51:34), Vincent Bierinckx 9e (51:41), Ruben Van Praet 11e (51:44) et Stef Corthouts 20e (53:36), bon pour une 4e place chez les espoirs (U23). Chez les dames, Maurine Ricour a pris la 8e place, en 1h00:24, d'une course remportée par la Britannique Emma Palants (57:50), devant la Hongroise Zsanett Bragmayer (58:12) et la Japonaise Ai Ueda (1h00:04). Eléonore Hiller, 20e chez les élites (1h04:51), a pour sa part décroché la médaille de bronze de la course U23, dominée par l'Italienne Asia Mercatelli, 14e du général en 1h02:19. La compétition par équipes mixtes est au programme dimanche (16h00). Ricour et Dely en sont les tenants du titre après leur victoire l'an dernier à Targu Mures, en Roumanie. (Belga)