Multistars Desenzano - Thomas Van der Plaetsen abandonne pour son premier décathlon depuis les JO de Tokyo

Thomas Van der Plaetsen s''était complètement déchiré l'ischio-jambier lors de l'épreuve du saut en longueur de son décathlon des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, une blessure qui l'avait privé des Mondiaux d'Eugene l'an dernier. Une blessure au pied l'avait ensuite contraint à renoncer à l'Euro de Munich. L'athlète de 32 ans disputait donc son premier décathlon depuis les Jeux ce weekend à Desenzano. Il a commencé par un temps de 11.20 sur 100 m, avant de sauter 7m54 à la longueur et de battre son record personnel au poids (14m72). Il a ensuite franchi 2m04 à la hauteur, mais a par la suite jeté l'éponge avant le 400 m à cause d'une blessure au pied. Selon Helena Van der Plaetsen, la soeur et manager de l'athlète, il ne s'agit pas d'une blessure grave mais le Gantois a préféré ne prendre aucun risque. Thomas Van der Plaetsen aura une seconde chance de se qualifier pour les Mondiaux de Budapest lors du décathlon de Ratingen les 17 et 18 juin en Allemagne. Les championnats du monde auront lieu en août dans la capitale hongroise. Le mininum est fixé à 8.460 points, tandis que Thomas Van der Plaetsen possède un record personnel de 8.430 points. (Belga)