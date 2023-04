Tour de Romandie - Cian Uijtdebroeks 6e: Je pense que c'est ma meilleure performance"

Le coureur belge de 20 ans s'est mêlé à la bagarre finale de cette étape de montagne et termine devant des coureurs comme Romain Bardet (7e) et Egan Bernal (8e). "C'était une lutte d'homme à homme. Les accélérations m'ont fait mal mais j'ai toujours su retrouver mon rythme" , a réagi Cian Uijtdebroeks. "Yates était le plus fort et méritait la victoire, mais je suis content de ma performance. C'est un sentiment particulier de se battre pour la victoire avec tous ces grands noms. Je pense que c'est ma meilleure performance jusqu'à présent, encore meilleure qu'en Catalogne". Cian Uijtdebroeks, qui s'était classé le mois dernier 9e du Tour de Catalogne, à 3:32 du vainqueur Primoz Roglic, est 6e du Tour de Romandie à 1:21 du leader avant la dernière étape dimanche. (Belga)