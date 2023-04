WTA Madrid - Elise Mertens passe le premier tour en double, pas Kirsten Flipkens

Elise Mertens, 17e mondiale en double, et Storm Hunter (11e) ont battu en entrée de tableau la Russe Daria Kasatkina (WTA 8 en simple, 1039e en double) et l'Italienne Martina Trevisan (WTA 20 en simple, 244e en double) sur un double 6-3 en 1 heure et 14 minutes de jeu. En 8es de finale, le duo australo-belge, 4e tête de série, sera opposé à la Roumaine Monica Niculescu (WTA 42 en double) et à la Japonaise Makoto Ninomiya (WTA 47). Par contre, Kirsten Flipkens, 37 ans, 44e mondiale en double, qui fait la paire avec la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 41 en double), a été éliminée au premier tour contre la Mexicaine Giuliana Olmos, 6e joueuse de double au monde, associée à la Russe Alexandra Panova (WTA 58): 6-1, 7-5 en 1 heure et 13 minutes de match. En simple, Elise Mertens, 27 ans, 29e mondiale, a rejoint les huitièmes de finale en éliminant au 3e tour samedi l'Allemande Jule Niemeier, 23 ans et 67e mondiale: 6-3 et 6-4. La numéro 1 belge jouera son billet pour les quarts de finale contre la Française Caroline Garcia (WTA 5/N.5) ou l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 59). Associée à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 57), Kimberley Zimmermann (WTA 37), 27 ans, avait elle été sortie au premier tour vendredi. (Belga)