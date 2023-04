WTA Madrid - L'Egyptienne Mayar Sherif sort Garcia et sera adversaire d'Elise Mertens en 8es de finale

Mayar Sherif a en effet surpris au troisième tour la Française Caroline Garcia (N.5), 29 ans, 5e joueuse du monde, en deux manches 7-6 (7/2) et 6-3 en 1 heure et 41 minutes de jeu. Ce sera le premier duel sur le circuit WTA entre Elise Mertens et Mayar Sherif, première joueuse egyptienne à remporter un titre WTA, à Parme en octobre dernier en Italie. Le vainqueur de ce 8e de finale sera opposé en quarts de finale à la gagnante de l'inédit duel entre la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.2), 2e joueuse du monde, et la jeune Russe Mira Andreeva, qui a fêté ses 16 ans samedi. (Belga)