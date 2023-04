Championnat du monde de motocross - Brent Van Doninck 15e du GP à Agueda, Jeffrey Herlings égale Everts

Le pilote belge, contraint à l'abandon sur ennuis mécaniques lors de la première manche, a terminé 10e de la seconde manche et se classe 15e d'un Grand Prix remporté par le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) qui remporte son 101e succès en carrière, égalant le record de Stefan Everts. Déjà 3e sur le podium de la première manche, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté la seconde pour s'adjuger le Grand Prix, ajoutant un 2e succès à son actif cette saison, une 40e victoire en MXGP, mais surtout un 101e succès en carrière égalant le record de Stefan Everts. Herlings s'impose devant le Français Romain Febvre (Kawasaki), 3e et 2e en manches. Vainqueur de la première manche, L'Espagnol Jorge Prado (GasGas), 6e de la seconde, termine 3e du Grand Prix et conserve la tête au classement mondial. Au classement du championnat du monde, Jorge Prado compte 246 points pour 229 à Jeffrey Herlings et 214 à Romain Febvre. Brent Van Doninck occupe quant à lui la treizième place avec 83 points. La prochaine épreuve aura lieu dimanche, en Espagne, sur la piste d'Arroyomolinos. (Belga)