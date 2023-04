Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte la première manche du GP d'Agueda en MX2

Le Limbourgeois, 28 ans, leader au championnat du monde, est resté dans le sillage d'Andrea Adamo (KTM) le débordant en toute fin de course pour s'adjuger la première manche - sa 5e victoire en manche cette saison - devant l'Italien, son dauphin aussi au classement mondial. Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 3e, complète le podium. Lucas Coenen (Husqvarna) est 9e et engrange de bons points. Son frère jumeau, Sacha Coenen (KTM) est 16e et empoche de son côté ses premiers points. Liam Everts (KTM) a lui été victime d'un accrochage dans le 13e des 17 tours, chutant lourdement Le pilote limbourgeois avait réussi à remporter la course qualificative la veille empochant dix points de plus au championnat du monde. Les qualifications offrent cette saison, nouveauté, des points pour les dix premiers. Le résultat n'entre cependant pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix composé des deux manches dominicale. La deuxième manche en MX2 est au programme de l'après-midi. (Belga)