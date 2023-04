Conflit au Soudan - Le Programme alimentaire mondial met en garde contre une crise régionale

"Un tiers de la population du pays souffrait déjà de la faim avant que les combats n'éclatent et maintenant tout vient à manquer, alors que les prix des denrées alimentaires grimpent en flèche", explique Martin Frick, directeur du PAM. Les prix ont augmenté de 28 % en très peu de temps, selon ce dernier. Des augmentations de prix similaires ont également été observées au Tchad et au Soudan du Sud voisins, qui ont accueilli des milliers de réfugiés soudanais au cours des deux dernières semaines. Ceci alors que la situation alimentaire dans la région était déjà tendue en raison de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs ans. Le Soudan est plongé dans le chaos depuis le déclenchement le 15 avril d'une lutte de pouvoir sanglante entre le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, et son numéro deux, Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des redoutées Forces de soutien rapide (FSR). (Belga)