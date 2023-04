Coupe de Belgique - L'Antwerp favori d'une finale face à un Malines sans pression

Pour tenter de remporter leur quatrième Coupe de Belgique après 1955, 1992 et 2020, l'Antwerp tentera de s'inspirer de la finale remportée en 1992 face à Malines. Le 'Great Old' s'était alors imposé lors de la séance de tirs au but après un score de 2-2 au terme des prolongations. À trois jours de la réception de l'Union Saint-Gilloise pour la première journée des Champions Playoffs mercredi, les Anversois auront l'occasion de faire le plein de confiance avant de partir à la recherche d'un premier titre de champion de Belgique depuis 1957. "Nous sommes uniquement concentrés sur la finale et nous nous sommes préparés comme d'habitude. Il y a un trophée en jeu et les joueurs sont prêts", a assuré l'entraîneur anversois Mark van Bommel samedi en conférence de presse. Malines, de son côté, visera une troisième Coupe de Belgique après celles remportées en 1987 et 2019. Il y a quatre ans, le 'KaVé' était venu à bout de La Gantoise quelques semaines après son titre de champion en D1B. Treizièmes de la phase classique du championnat, les Malinois disputeront dimanche leur dernier match de la saison et comptent bien profiter de leur statut d'outsider pour ponctuer leur exercice sur une note positive. "L'Antwerp doit gagner, nous on veut gagner, c'est ça la différence", a souligné Steven Defour, l'entraîneur malinois, samedi en conférence de presse. Le stade Roi Baudouin, qui a fait peau neuve avec notamment de nouveaux sièges, sera sold-out pour cette finale, les 40.000 tickets ayant été vendus. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 14h30. (Belga)