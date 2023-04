Coupe de Belgique - Pour Steven Defour, Malines a manqué d'audace

"Défensivement, noua avons été assez bons, mais nous étions trop nerveux en possession de balle. Je pense qu'en étant plus audacieux, on aurait pu faire mieux aujourd'hui", a déclaré l'entraîneur malinois. "L'Antwerp a très bien profité des moments où nous sortions. Avec Janssen, Kerk, Muja et Ekkelenkamp, ils disposent de très bons joueurs et nous avons eu du mal à les contrer". Malines a eu du mal à se créer des occasions, comme cela a déjà été le cas cette saison. Defour espère donc du renfort offensif cet été. "Nous n'avons pas assez pesé sur le jeu dans le rectangle cette saison, cela s'est encore vérifié aujourd'hui. Cette saison, nous avons parfois bien joué au football, mais nous manquons de leaders en défense et surtout d'un attaquant de pointe". Le capitaine malinois Rob Schoofs dresse le même constat. "Nous manquons de présence dans les seize mètres, au contraire de l'Antwerp qui peut compter sur Vincent Janssen. Nous savions que nous aurions dû nous surpasser pour gagner car l'Antwerp joue à un niveau très élevé". La saison de Malines est à présent terminée. Le Kavé a terminé 13e de la phase classique du championnat, sans pouvoir se qualifier pour les playoffs. "Une victoire en Coupe aurait pu donner un autre visage à notre saison. La saison a été difficile, mais nous nous sommes finalement maintenus assez facilement. Nous devons faire mieux et nous espérons nous battre pour le top 8 à l'avenir", ajoute Schoofs. (Belga)