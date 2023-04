Coupe de Belgique - Toby Alderweireld: "Nous avons déjà gagné la Coupe, mais nous restons ambitieux"

"C'est fantastique. Nous décrochons le premier prix que nous pouvons remporter", déclare Toby Alderweireld. "Quand j'ai signé mon contrat, c'était facile de dire que je voulais gagner des trophées, mais nous y sommes arrivés". Passé par l'Ajax, l'Atletico Madrid et Tottenham, l'ancien Diable Rouge a déjà un palmarès bien garni. "Mais cette victoire est peut-être la plus belle. C'est aussi grâce au groupe. Je le dis du fond du coeur: c'est le plus chouette groupe que j'ai connu durant ma carrière. C'est un rêve qui se réalise. Nous n'avons pas joué notre meilleur match, mais ce n'est pas le plus important. Ce soir, nous allons en profiter, et ensuite nous allons nous tourner vers mercredi et le premier match des playoffs contre l'Union". L'Antwerp va en effet entamer ses Champions Playoffs mercredi à l'Union Saint-Gilloise. "Nous voulons aussi faire quelque chose en playoffs. Nous avons déjà gagné la Coupe, mais nous restons ambitieux. Nous allons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous. Nous avons beaucoup de respect pour Genk et l'Union, mais nous voulons tout". Ritchie De Laet était déjà là quand l'Antwerp avait remporté la Coupe en 2020 en battant 1-0 le Club de Bruges dans un stade Roi Baudouin vidé de ses spectateurs à cause du coronavirus. "Bien sûr que cette victoire est plus belle", dit le défenseur anversois. "Tout simplement parce que nos supporters sont là. C'était tendu aujourd'hui, ce n'était pas un beau match mais les finales ne le sont jamais. Les finales sont faites pour être gagnées. Nous avons gagné et nous allons fêter cela". (Belga)