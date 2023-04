Coupe du monde de gymnastique artistique - L'argent pour Maxime Gentges, Erika Pinxten à nouveau en bronze au Caire

Pour sa première Coupe du monde, la jeune Erika Pinxten, 16 ans, a à nouveau décroché le bronze, à la poutre cette fois, après être montée sur la troisième marche du podium aux barres asymétriques la veille dans la capitale égyptienne. Maxime Gentges a réalisé un enchaînement de lâchers Kovacs-Koleman, un Tkatchev et une sortie pilée en double salto arrière tendu avec une vrille, a commenté la fédération francophone de gymnastique dans son communiqué, pour obtenir une note 13,766 points, bonne pour une deuxième place derrière l'Ukrainien Illia Kovtun (14,100), mais devant le Néerlandais Casimir Schmidt (13,533). Le gymnaste de Malmédy, 28 ans, vice-champion d'Europe au cheval d'arçons, remporte sa deuxième médaille à la barre fixe en Coupe du Monde, mais la première dans une Coupe du Monde de catégorie 1, la plus haute. Il avait décroché l'or lors de la Challenger World Cup de Koper en 2021. Erika Pinxten (TK Sta Paraat Hasselt) a réussi une prestation sans faille à la poutre avec 13,033 points pour sa prestation, ce qui lui permet de remporter une deuxième médaille de bronze. L'or a été remporté par l'Italienne Giorgia Villa (13,600) et l'argent par l'Américaine Joscelyn Roberson (13,233). (Belga)