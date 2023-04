Couronnement de Charles III: 2.000 invités et quelques absents

Dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, représentants de la société civile...2.000 invités triés sur le volet assisteront au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster, soit beaucoup moins que les 8.000 personnes présentes lors de celui de la reine Elizabeth II en 1953.

Voici ce que l'on sait à une semaine de l'événement.

Les présents

- Le prince Harry, qui a rompu avec fracas avec la monarchie et a quitté le Royaume-Uni en 2020 pour la Californie, a confirmé sa présence après des mois de négociations avec le palais de Buckingham.

- De nombreux dirigeants étrangers, comme les présidents français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier, philippin Ferdinand Marcos Jr, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue pakistanais Shehbaz Sharif.

- La présence du vice-président chinois Han Zheng a suscité un début de polémique, certains parlementaires conservateurs à Londres critiquant son rôle dans la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong, ancien territoire britannique.

- La cheffe du parti nationaliste nord-irlandais Sinn Fein, ancien bras armé de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), responsable de l'attentat ayant causé la mort du grand-oncle et mentor de Charles III Louis Mountbatten en 1979.

- Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, ainsi que les principaux membres du gouvernement.

- Des têtes couronnées du monde entier, dont le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le prince Frederik et la princesse Mary du Danemark, le roi Guillaume-Alexandre et la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi Charles XVI Gustave de Suède et sa fille, la princesse Victoria, le prince Fuhimito et la princesse Kiko du Japon, le prince Albert II de Monaco, ou encore le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie.

- Aux-côtés des invités prestigieux, le roi a décidé d'inviter plusieurs centaines de personnes ayant œuvré pour leur communauté et décorées par le palais de Buckingham, comme l'écolier Max Woosey qui a dormi trois ans dans une tente dans son jardin pour collecter de l'argent pour un hospice, ou Richard Thomas qui a livré plusieurs milliers de médicaments à des personnes malades pendant les confinements durant la pandémie de Covid-19.

- 400 jeunes membres d'associations soutenues par la famille royale.

- Un nombre restreint de 80 membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes, les deux assemblées du parlement britannique.

- Les enfants de la reine consort Camilla, le critique culinaire Tom Parker Bowles, sa soeur Laura Lopes, conservatrice d'art, et son premier mari Andrew Parker Bowles.

Les absents

- Le président américain Joe Biden sera représenté par son épouse Jill Biden. Jamais un président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique, ont rappelé des responsables des deux côtés de l'Atlantique.

La Maison Blanche a insisté que l'absence de Joe Biden, par ailleurs connu pour être fier de ses racines irlandaises "n'était pas une marque de mépris". Joe Biden a d'ailleurs déjà accepté l'invitation du roi pour effectuer une visite d'Etat au Royaume-Uni.

- Meghan Markle, épouse du prince Harry, restera en Californie avec leurs deux enfants Lilibet et Archie, qui fêtera ses 4 ans le jour du couronnement.

Ceux qui n'ont pas été invités

- La plupart des 24 ducs n'appartenant pas de près ou de loin à la famille royale, qui font les frais de la volonté alléguée du roi d'établir une liste d'invité sur une base méritocratique et non aristocratique. Le duc de Rutland a fait part de sa déception au quotidien Daily Mail, notant que ce sont des "familles comme la (sienne) qui soutiennent la famille royale depuis mille ans".

- Les épouses des parlementaires britanniques.

- Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, frère du roi, et qui vit toujours avec lui dans leur domaine de Windsor. Les frasques passées de la duchesse d'York ont souvent embarrassé la famille royale.

- Lady Pamela Mountbatten, fille du grand-oncle et mentor de Charles le comte Louis Mountbatten de Birmanie, et l'une des deux demoiselles d'honneur encore en vie de la reine Elizabeth II lors de son mariage avec le prince Philip en 1947.