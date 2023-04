Echecs: Ding Liren premier chinois champion du monde

Ding succède au Norvégien Magnus Carlsen, qui a refusé de défendre la couronne qu'il détenait depuis 2013. Ding et Nepomniachtchi étaient à égalité au terme des 14 parties longues débutées début avril. Dans la capitale du Kazakhstan, Ding et "Nepo" se sont livré un combat acharné, qui restera en mémoire davantage pour le scénario et les multiples rebondissements que pour la précision des coups des deux joueurs. Après une égalité au terme des 14 parties longue prévues (trois victoires, huit nulles, trois défaites), le Grand Maitre chinois de 30 ans l'a emporté au terme des parties à la cadence plus rapide dimanche. Jamais un joueur de son pays n'avait remporté ce titre suprême, auquel peuvent prétendre hommes et femmes. Les joueuses chinoises dominent toutefois depuis les années 1990 dans les compétitions féminines. Ju Wenjun est la championne du monde en titre, et affrontera en juillet sa compatriote Lei Tingjie pour défendre son titre. (Belga)