F1 - GP d'Azerbaïdjan - Sergio Perez s'impose devant Verstappen et revient à 6 points au championnat

Perez, parti de la 3e place sur la grille, a devancé son équipier Max Verstappen de 2.137 secondes. La 3e place est revenue au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), à 21.217 secondes, devant l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). Verstappen, 25 ans, double champion du monde en titre, qui s'était imposé l'an dernier, reste leader au classement du championnat après ce 4e des 23 rendez-vous de la saison. Il possède 93 points. Perez revient à 6 points (87). Suivent dans l'ordre Alonso (60), le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 6e dimanche (48) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 5e à Bakou (34) et Leclerc (28). Le Britannique George Russell (Mercedes), 8e à l'arrivée, a signé le meilleur tour en course (1:43.370) dans le dernier tour. Parti en 2e position sur la grille, Verstappen a débordé le poleman Charles Leclerc et sa Ferrari à l'entame du 4e tour, grâce au DRS. Le Monégasque a vu deux tours plus tard la seconde Red Bull, celle de Perez, le déborder au même endroit. La voiture de sécurité est entrée en piste dans le 11e tour, après l'accident de Nyck de Vries (Alpha Tauri), Verstappen, qui venait de changer de pneus, s'est alors retrouvé 3e. S'il a vite repris le dessus sur Leclerc, le Néerlandais n'a jamais été en mesure de revenir sur Perez qui a connu une course tranquille. La 5e Grand Prix se courra dimanche prochain 7 mai à Miami en Floride (Belga)