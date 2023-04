Grande-Bretagne: les infirmières entament une nouvelle grève

Depuis décembre dernier, le système sanitaire britannique connaît une vague jamais vue de mouvements de grève, le personnel soignant exigeant des revalorisations salariales pour faire face à la forte inflation depuis un an suite à la gare en Ukraine. En mars dernier, le gouvernement conservateur avait proposé à tous les employés du secteur, à l'exception des médecins relevant du système public de soins NHS, une augmentation des salaires de 5% et une prime unique de 1.655 livres, soit l'équivalent de 1.870 euros, selon la BBC. Les pas moins de 14 syndicats qui représentent les différentes catégories du personnel soignant britannique ont toutefois réagi de manière divisée face à cette proposition. Le GMB, le grand syndicat généraliste, et Unison, le plus grand syndicat auprès du personnel du NHS, dont notamment les ambulanciers, l'ont approuvée. En revanche, le syndicat des infirmières, le RCN, ainsi que le syndicat généraliste Unite, l'ont, eux, rejetée. A l'appel du RCN, les infirmières affiliées à ce syndicat doivent donc entamer ce dimanche soir un nouveau mouvement de grève. Selon des responsables du NHS, les services des urgences, des soins intensifs, de même que de la pédiatrie ou des services d'oncologie pourraient pour la première fois être affectés par ces débrayages. Le mouvement de grève organisé par le RCN doit durer jusque lundi soir. Initialement, le syndicat avait appelé ses affiliés à se croiser les bras durant 48 heures, mais un tribunal a statué jeudi qu'une grève aussi longue serait illégale. (Belga)