Invasion de l'Ukraine - La Russie ne parvient pas à couper Bakhmout de l'approvisionnement ukrainien

"Les Russes parlent depuis des semaines de la conquête de la "route pour la vie", et d'en garder le contrôle. Mais en réalité, tout est différent", a fait part un porte-parole des forces armées pour l'est du pays, Serhiy Cherevaty, dans le média ukrainien en ligne zn.ua samedi. Bien que la route reliant Bakhmout à Tchassiv Iar fait l'objet d'âpres combats, les Russes ne parviennent pas à perturber la logistique de la défense ukrainienne, selon lui. L'information ne pouvait pas être vérifiée de manière indépendante. La livraison de vivres, armes et munitions demeure, a expliqué M. Cherevaty. Les forces ukrainiennes maintiennent leurs positions le long de la route et les ingénieurs en ont déjà développé de nouvelles voies vers Bakhmout. "Tout ceci nous permet de tenir Bakhmout", a-t-il encore assuré. Dans un rapport, un général ukrainien a aussi fait part de "tentatives infructueuses" par les forces armées russes pour progresser dans la région. (Belga)