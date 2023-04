ION Hockey League - Le Waterloo Ducks dernier qualifié pour les play-offs après son succès 3-2 sur le Racing

Les Canards waterlootois ont assuré leur qualification grâce à des buts de Blaise Rogeau en 1ère mi-temps (19e) et de Gaëtan Dykmans (37e) et Victor Charlet sur pc (67e) après la pause. Achille De Chaffoy avait réduit l'écart à 2-1, tandis que le 2e but des Rats, via Samuel Malherbe, tombait trop tard pour espérer égaliser (70e). Les champions sortants du Racing n'ont empoché qu'1 point sur 9 depuis leur médaille de bronze à l'EHL début avril. Relégués pour la 4e place du championnat linéaire à 7 unités du Watducks, les hommes de Xavier De Grève ne se succèderont pas à eux-mêmes et devront faire l'impasse sur la prochaine saison européenne. De son côté, le Léopold a impressionné en s'imposant 1-5 à Gand et le Dragons ne s'est pas laissé surprendre à Uccle Sport (1-4). Les deux premiers du classement (55 pts au Léo et 46 pour les Anversois) sont assurés de ne pas se rencontrer en demi-finales, tandis que Gantoise (3e) et Watducks (4e) peuvent encore envisager un meilleur classement avant les demies, programmées les 13 et 14 mai. En bas de classement, la lutte fait rage pour éviter soit la relégation, soit le fauteuil de barragiste réservé à l'antépénultième équipe. Battu 1-0 par l'Orée, le Daring, 9e avec 14 points, ne compte qu'une unité d'avance sur Uccle Sport (13) et sur Louvain (13), qui a enlevé les derniers espoirs de sauvetage de l'Old Club en s'imposant 3-1 sur les Liégeois. (Belga)