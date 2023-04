Le président iranien effectuera mercredi une visite en Syrie

Cette visite "revêt une grande importance en raison des changements et des développements en cours dans la région", a déclaré l'ambassadeur d'Iran en Syrie, Hossein Akbari, cité par l'agence. Elle sera "bénéfique non seulement pour Téhéran et Damas" mais aussi pour "d'autres pays de la région", a-t-il assuré. Le déplacement de M. Raïssi intervient dans un contexte de détente régionale entre les deux poids lourds du Moyen Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui normalise également ses relations avec Damas, isolé diplomatiquement depuis le début de la guerre en 2011. Principal allié régional de Damas, l'Iran soutient économiquement et militairement le régime de Bachar al-Assad. La visite de M. Raïssi sera la première d'un président iranien en Syrie depuis de l'éclatement du conflit syrien. Le président Assad s'était, lui, rendu en Iran en mai 2022, dans sa deuxième visite depuis le début de la guerre en Syrie, déclenchée par la répression d'un soulèvement populaire. Le dernier président iranien à s'être rendu à Damas est Mahmoud Ahmadinejad, en septembre 2010. L'annonce du déplacement de M. Raïssi avait dans un premier temps été faite vendredi à Beyrouth par le chef de la diplomatie iranienne, mais sa date n'avait pas été dévoilée. La guerre en Syrie a fait environ un demi-million de morts. Près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés à l'intérieur de leur pays, et des pans du territoire échappent encore au contrôle du gouvernement. (Belga)