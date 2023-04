Les activistes de Greenpeace arrêtés lors d'une action à Zeebrugge sont toujours détenus

Samedi, des militants de Greenpeace Belgique ont occupé pendant six heures le terminal gazier de Fluxys à Zeebrugge afin d'attirer l'attention sur le rôle des opérateurs gaziers tels que Fluxys, dans le récent développement spectaculaire du commerce du gaz naturel liquéfié (GNL) américain vers l'Europe, au détriment des objectifs climatiques et des droits humains. "Nous ne comprenons pas pourquoi nos activistes sont détenus depuis si longtemps. Ce sont les entreprises gazières comme Fluxys qui sont les criminels dans cette histoire", a réagi dimanche Valérie Del Re, directrice de Greenpeace Belgique. "Nos actions de désobéissance civile sont toujours non violentes et ne causent aucun dégât. Elles constituent un moyen légitime de s'opposer à des pratiques qui nous menacent toutes et tous", a-t-elle ajouté en saluant le "grand courage" des activistes de l'organisation. (Belga)