Marie-Colline Leroy, de la présidence de la commission Affaires sociales au gouvernement

Née le 1er juillet 1984 à Baudour (Hainaut), cette mère de famille trentenaire, originaire de Frasnes-lez-Anvaing, en Wallonie Picarde, a fait son entrée à la Chambre en 2019. D'emblée, elle se voit confier la présidence de la commission des Affaires sociales. En période de pandémie du Covid-19, elle mène les débats portant notamment sur les mesures de soutien comme le droit passerelle ou encore le chômage temporaire de crise. Au-delà de cette présidence de commission, son travail parlementaire portait déjà sur l'égalité des chances et des genres. "Lutter pour la justice sociale passe par une égalité des genres, une égalité des chances et une meilleure lutte contre les discriminations. J'ai travaillé sur les questions d'emploi, de pensions, sur le statut des artistes ou des indépendants. Être féministe, c'est lutter pour une égalité des droits dans ces domaines", a-t-elle commenté dimanche, à l'occasion de sa nomination au sein du gouvernement fédéral. Militante Ecolo depuis 2009, Marie-Colline Leroy travaillait avant son entrée à la Chambre comme formatrice pour les institutrices et instituteurs. Elle a milité d'abord à Bruxelles d'abord (où elle a fait ses études), puis au sein de la locale de Frasnes-lez-Anvaing à partir de 2012, puis plus largement en tant que coprésidente d'Ecolo Picardie de 2015 à 2017. Pour la dernière année de la législature, Marie-Colline Leroy s'inscrira dans la continuité du travail mené par sa précédesseure Sarah Schlitz : loi stop féminicide, loi anti-discrimination, ouverture de nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. (Belga)