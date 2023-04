Tour de Romandie - La 5e et dernière étape pour Gaviria, le général pour Adam Yates

Dans un sprint long, Gaviria s'est montré le plus rapide sur la ligne d'arrivée, devançant dans l'ordre l'Allemand Nikias Arndt (Bahrain - Victorious) et le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). Milan Menten (Lotto Dstny) a pris la 4e place du jour. Adam Yates, 30 ans, compte désormais 21 bouquets à son palmarès. Fernando Gaviria, 28 ans, ajoute une 51e victoire à son palmarès, la 2e cette saison après une étape au Tour de San Juan. Le Britannique Thomas Gloag (Jumbo-Visma), l'Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), le Français Paul Lapeira (AG2R Citroën) et le Danois Alexander Kamp (Tudor) ont passé les dernières difficultés de la semaine dont le Grand Fuey, la principale ascension du jour, comptant un peu plus d'une minute d'avance sur le peloton à 50 km de l'arrivée. Le quatuor a été repris à 33 bornes du but, mais trois autres coureurs - le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), le Suisse Sébastien Reichenbach (Tudor) et le Luxembourgeois Arthur Kluckers (Tudor) - ont tenté d'empêcher une arrivée au sprint. Le trio a pourtant été repris à 2 kilomètres de l'arrivée laissant la place au sprint du peloton. (Belga)