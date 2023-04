Tour des Asturies - Lorenzo Fortunato s'adjuge le classement général, Steff Cras, 3e de l'ultime étape

(Belga) L'Italien Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) a remporté le Tour des Asturies cycliste (2.1) à l'issue de la 3e et dernière étape dimanche disputée sur 146 kilomètres entre Cangas del Nacea et Oviedo, et remportée par l'Espagnol Pelayo Sanchez (Burgos-BH).