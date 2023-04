Vooruit est de plus en plus sur la ligne du MR, estime Georges-Louis Bouchez

(Belga) "Vooruit est de plus en plus sur notre ligne en matière de sécurité sociale. Et en matière de migration, ils sont même plus à droite. J'ai peur qu'ils nous dépassent sur notre droite", a déclaré le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dimanche, dans l'émission "De Zevende Dag" sur la chaîne flamande Eén.