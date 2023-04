World Rugby Sevens Challenger Series 2023 - La Belgique s'impose dans un tournoi en Afrique du Sud, les dames encore finalistes

C'est le deuxième tournoi de ces Challenger Series dont les résultats cumulés offraient un billet pour le Final Four chez les messieurs, à Londres en mai et un ticket pour les World Series 2024 pour le vainqueur chez les dames. Chez les messieurs, les Belges ont battu le Tonga (28-26) en finale dimanche après avoir disposé du Chili (17-14) en demi-finale et de l'Ouganda (12-5) en quarts de finale. En phase de poule, la Belgique avait battu le Zimbabwe (24-5) et la Paouasie-Nouvelle-Guinée (28-19) avant de s'incliner face à Hong Kong (0-17). Les Belges avaient pris la 4e place à Markötter en Afrique du Sud toujours lors du premier tournoi la semaine dernière. Chez les dames, la Belgique, battue en finale contre l'Afrique du Sud à Markötter la semaine dernière, s'est à nouveau hissée au dernier stade de l'épreuve où elle a été battue par les mêmes Sud-africaines (14-17), qui obtiennent leur statut World Series pour 2024. Victorieuse de ses trois matches de poule contre la Tchèque (19-5), la Colombie (12-5) et la Papouasie Nouvelle-Guinée (43-0), la Belgique a écarté Hong Kong (40-5) en quarts de finale puis la Chine (22-5) en demi-finales. Dans les compétitions européennes, deux tournois de Championship Series sont prévus, l'un en Algarve au Portugal du 9 au 11 juin et le second à Hambourg, en Allemagne, du 7 au 9 juillet. Un tournoi de qualification olympique est prévu aussi lors des Jeux européens du 21 juin au 2 juillet à Cracovie en Pologne. (Belga)