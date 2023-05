1er mai - Magnette rappelle De Croo à l'accord de gouvernement

Le chef du gouvernement fédéral avait salué la veille la proposition des socialistes flamands de Vooruit d'activer davantage les chômeurs de longue durée et de supprimer les allocations de chômage à ceux n'acceptant pas un emploi de base après deux ans sans activité. M. De Croo a dit vouloir remettre les propositions de l'Open Vld sur la table, au gouvernement, dans le cadre de la réforme fiscale. "Quand on est Premier ministre, on n'oppose pas travailleurs et sans emploi, on se met au-dessus de la mêlée. Ce point n'est pas dans l'accord de gouvernement, donc nous n'en parlerons pas, punt aan de lijn", a répondu Paul Magnette, qui a axé son discours sur les conditions de travail, la justice fiscale et les salaires. Ce sera "la grande bagarre" de la campagne électorale, selon lui. (Belga)