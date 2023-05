Couronnement de Charles III - La statue de cire du prince Harry rejoint le reste de la famille royale

Le prince Harry de cire avait été retiré de son piédestal en 2020 dans le célèbre musée londonien, où il figurait accompagné de son épouse Meghan, lorsqu'il avait annoncé leur retrait de la monarchie britannique et leur déménagement vers les Etats-Unis. Il avait été déplacé depuis le noyau dur de la famille royale vers un autre espace du musée. Harry participera bien au couronnement de son père le 6 mai à Londres alors que les relations sont réputées tendues avec ses proches. Les spéculations allaient bon train sur la présence ou non du second fils du roi Charles, Harry, qui a vivement critiqué "la firme" qu'est la famille royale britannique dans son récent livre "Le Suppléant". Ce dernier a confirmé sa présence après des mois de négociations avec le palais de Buckingham. C'est une raison suffisante pour le musée de cire afin de procéder à la réintégration du fils rebelle dans le reste de la famille, a fait savoir le musée Madame Tussauds. Du moins, temporairement. Après la cérémonie, la statue de cire sera de nouveau séparée du reste de la famille royale. (Belga)