Delhaize - Trois magasins de Gand couverts de peinture rouge

Peu après minuit, des inconnus agissant sous le nom de DeHELLaize ont peint sur ces trois magasins le slogan "Boycot! Burgers solidair" ("Boycottez! Citoyens solidaires", en français). "Nous appelons nos citoyens, amis, familles et citoyens à se détourner et boycotter Delhaize en solidarité avec la grève", selon ces activistes qui justifient l'usage de peinture rouge en raison du "bain de sang social causé par les mesures de franchisation". Le groupe Delhaize a déposé plainte auprès de la police. L'entreprise compte nettoyer au plus vite les magasins visés. "Demain matin, tout sera parti", assure ainsi le distributeur. (Belga)