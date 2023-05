Eschborn-Francfort - Le Danois Sören Kragh Andersen remporte le Grand Prix de Francfort

Sören Kragh Andersen, 28 ans, s'est montré le plus rapide d'un groupe de dix, dont Ben Hermans (Israel-Premier Tech), finalement 9e, pour s'offrir sa 9e victoire en carrière, sa première depuis octobre 2020. L'Autrichien Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) a pris la 2e place. L'Italien Alessandro Fedeli (Q36.5) complète le podium. Arnaud De Lie a réglé le sprint pour le peloton à une quinzaine de secondes, mais pour la 11e place. Le Norvégien Aleksander Kristoff (UNO-X), lauréat à quatre reprises, et à chaque fois sur le podium lors des 7 dernières éditions, a vu sa série s'arrêter. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur en 2021, n'y était pas non plus lundi. Jens Reynders (Israel-Premier Tech) et Ceriel Desal (Bingoal WB) ont composé l'échappée du jour avec l'Allemand Max Walscheid (Cofidis), l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5), l'Espagnol Felipe Orts (Burgos-BH) et le Taïwanais Sergio Tu (Bahrain-Victorious). Ce groupe de six a été repris dans la seconde montée du Feldberg (8km à 5,9%), à 90 bornes de l'arrivée. L'Italien Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) a tenté le coup à 45 km de l'arrivée basculant en tête au sommet de la troisième ascension de Mammolshain (2, 3km à 7;9%) à 36km du but. Le Suisse Marc Hisrchi (UAE Emirates) a durci la course, achevant d'émousser certains organismes. Dix hommes sont restés devant dans la descente, poursuivi par un autre groupe de onze coureurs dont l'Australien Michael Matthews (Jayco AlUla). Ce dernier groupe a été repris par le peloton à 15 km du but . Les efforts des Lotto Dstny et Jayco AlUla ont été vains. (Belga)