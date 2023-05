Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine renonce aux Mondiaux de judo à Doha en raison de la réintégration de la Russie

Ils avaient été exclus de toutes compétitions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec l'aide du Belarus le 24 février 2022. "Ceci est dû au fait que le vendredi 28 avril, la Fédération Internationale de Judo (IJF) a autorisé les équipes de Russie et de Belarus à participer aux Championnats du monde en tant qu'Athlètes Individuels Neutres", justifie la FJU. "La majorité des membres de l'équipe sont des athlètes qui sont des militaires actifs des forces armées de la Fédération de Russie, qui font partie de l'armée qui a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022 et qui mène toujours une guerre brutale à grande échelle sur notre territoire", souligne encore la FJU. L'IJF a justifié son choix en rappelant que le sport offrait "une participation équitable" et "des chances égales pour tous les athlètes de judo qui poursuivent leurs rêves olympiques", insistant sur le fait que "le sport est la principale passerelle pour le dialogue et la réconciliation". Les Mondiaux entrent en ligne de compte pour les qualifications en vue des JO de Paris 2024. "Nous ne voyons pas ici de neutralité, de conditions égales et de "pont vers la paix", comme le stipule la résolution de l'IJF sur la participation des équipes russes et bélarusses aux championnats du monde de Doha" ajoute la FJU. L'Ukraine avait sélectionné quatorze judokas pour ces Mondiaux dont la médaillée de bronze aux Mondiaux 2022 Yelyzaveta Lytvynenko (-78 kg). (Belga)