Météo - Un ciel très changeant en ce 1er Mai

La nuit prochaine, le temps sera sec partout, mais deviendra très nuageux à partir du nord. Les minima oscilleront de 6 à 10 degrés. Demain mardi, la journée débutera par un temps gris. Ensuite, de larges éclaircies feront leur apparition à partir de l'ouest. L'air sera sensiblement plus frais qu'aujourd'hui avec des températures de 9 à 15 degrés. Mercredi et jeudi, le temps sera assez ensoleillé avec des maxima jusqu'à 15 degrés mercredi, et jusqu'à 20 degrés jeudi. Ensuite, le temps deviendra plus variable avec des maxima juste sous la barre des 20 degrés dans le centre. (Belga)