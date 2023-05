Rave party illégale à Brustem - La rave party est terminée, encore une nonantaine de véhicules présents à Brustem

Au moins 10.000 personnes ont pris part ce week-end à la rave party où nombre d'infractions en matière d'alcool et d'usage de stupéfiants ont été constatées. Les installations musicales ont été démontées dans la nuit de dimanche à lundi. "Une importante colonne est partie dans la nuit. La police était présente durant tout ce temps", explique le gouverneur de la province. "Il reste pour le moment encore une cinquantaine de véhicules sur le terrain. Une quarantaine de voitures se trouvent également dans le périmètre entourant le domaine militaire. La police a effectué des contrôles d'alcoolémie et antidrogue sur les véhicules qui partaient. Certains ont passé la nuit dans leur voiture pour des raisons évidentes de sécurité", poursuit Jos Lantmeeters. Les forces de l'ordre resteront lundi sur place pour faire partir les derniers fêtards. "Il est maintenant temps de procéder au grand nettoyage du site et d'évaluer les dégâts", ajoute le gouverneur pour qui "cela ne restera pas impuni". L'affaire est désormais entre les mains du parquet qui a ouvert une enquête. (Belga)