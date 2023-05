Rave party illégale à Brustem - Les derniers fêtards ont quitté les lieux

Les agents communaux en charge de la propreté ont commencé à nettoyer les abords du site. Les déchets, ramassés par les services communaux, les riverains ou les agriculteurs, seront évacués. Les riverains qui ont subi des dégâts sont invités à le signaler en première instance auprès de leur compagnie d'assurances. La police et des militaires passent actuellement l'entièreté du domaine en revue afin d'y déceler des éléments abandonnés, des dégâts, et chasser les éventuels campeurs qui seraient restés au fond des bois du domaine. "Contrairement à une fête locale où les organisateurs nettoient tout après leur passage, la Défense va devoir ici investir lourdement pour rendre à nouveau le site propre et sécurisé", selon Michel Carlier, commissaire d'arrondissement. "Par ailleurs, les associations de protection de la nature reconnues peuvent demander à ce que les dégâts faits à l'environnement soient évalués. Les autorités devront aussi veiller à ce que le site reste propre et sûr. La Défense a prévu de mener en continu des patrouilles le temps que les accès au site soient à nouveau sécurisés". Cette rave-party illégale organisée ce long week-end du 1er mai a attiré au plus fort des festivités jusqu'à 10.000 personnes, selon des estimations. La police a procédé à l'arrestation de neuf personnes en marge de l'événement, dont sept soupçonnées de faire partie des organisateurs. (Belga)