Référendum en Ouzbékistan: l'OSCE déplore un "manque de pluralisme et de compétition"

(Belga) Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont déploré lundi "le manque de véritable pluralisme et de compétition" lors du référendum constitutionnel de la veille en Ouzbékistan, largement approuvé et qui renforce le pouvoir du président Chavkat Mirzioïev.