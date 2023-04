Tentative de retour au calme, avec une extension de la trêve en vue

La police a été déployée pour maintenir l'ordre à Khartoum et Omdurman, selon des témoins cités par l'agence dpa. Mais des pillages et des tirs sporadiques restent signalés, selon un journaliste présent à Khartoum. Les affrontements ont continué au cours du weekend, en dépit de l'extension d'un cessez-le-feu de 72 heures jeudi. Les deux parties s'accusent mutuellement de violations de l'accord. Tant l'armée régulière du Soudan que les forces paramilitaires assurent qu'elles sont en faveur de l'extension d'une "trêve humanitaire" de 72 heures de plus à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Le porte-parole des paramilitaires baptisé Forces de soutien rapide (FSR) a assuré que le groupe répondait aux appels internationaux et domestiques pour "ouvrir des corridors humanitaires" et permettre aux civils "d'atteindre des zones sûres". selon cette faction, l'extension d'un cessez-le-feu est le résultat des efforts de médiation par les USA et l'Arabie saoudite. Martin Griffiths, responsable pour les affaires humanitaires de l'ONU, a déclaré dimanche que la "situation humanitaire atteint un point de rupture" dans le pays. "Je suis en route dans la région afin d'étudier comment nous pouvons apporter une aide immédiate aux millions de personnes dont la vie a basculé du jour au lendemain", a-t-il ajouté. "Le pillage massif des bureaux et des entrepôts humanitaires a "épuisé la plupart de nos stocks. Nous cherchons des moyens rapides pour acheminer et distribuer" des provisions supplémentaires, a expliqué M. Griffiths, pour qui la "solution évidente" est de "cesser le combat". La guerre a fait 528 morts et 4.599 blessés, selon des chiffres officiels largement sous-évalués. (Belga)