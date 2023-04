Un tué et sept blessés lors d'une attaque au couteau devant une boite de nuit anglaise

Un suspect de 24 ans a été intercepté et inculpé pour meurtre et tentatives de meurtre à Bodmin, dans les Cornouailles, à environ 320 kilomètres de Londres, selon les enquêteurs. "Nous ne nous attendions pas à ce qu'une telle chose survienne dans notre ville, nous adressons nos pensées et nos condoléances aux familles et à toutes les personnes concernées", a déclaré le maire de la ville Phil Cooper, cité par la BBC. La personne qui est décédée a été identifiée comme un homme d'une trentaine d'années. Les autres victimes ont été transportées dans un hôpital de la région, mais la police a précisé qu'aucun blessé n'était en danger de mort. "En ce moment, nous considérons cela comme un incident isolé et nous ne recherchons pas d'autres personnes liées à ces faits", a encore précisé l'agent de police Ilona Rosson. Les enquêteurs n'ont toutefois pas spéculé sur les motifs du suspect, un résident local, qui a été arrêté peu après 03h00 du matin dimanche, après la fermeture de la boite de nuit. (Belga)