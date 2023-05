WTA Madrid - Fin de la belle aventure madrilène en 1/8e de la jeune russe de 16 ans Mirra Andreeva

Andreeva, invitée dans le tableau principal, avait fait tomber une joueuse du top 50, la Canadienne Leylah Fernandez (38e), puis deux joueuses du top 20, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) et la Polonaise Magda Linette (19e), aux trois premiers tours. À chaque fois en deux manches. Au classement WTA, la récente finaliste du tournoi junior de l'Open d'Australie va gagner une cinquantaine de places lundi et effectuer son entrée dans le top 150, La jeune Russe ne disputait que son troisième tournoi pro de la saison (après deux victoires sur le circuit ITF: les W60 de Chiasso et Bellinzone). (Belga)