WTA Saint-Malo - Maryna Zanevska passe facilement au 2e tour

Tête de série numéro 3, Zanevska, 29 ans, a battu la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 125), 28 ans, en deux manches 6-2, 6-0 et 1h12 de jeu. Au 2e tour, elle rencontrera l'Américaine Katie Volymets (WTA 103), qui a écarté la Française Margaux Rouvroy (WTA 292) 7-5, 6-2. Deux autres Belges Ysaline Bonaventure (WTA/N.4) et Greet Minnen (WTA 173) sont aussi présentes dans la cité des corsaires. Seule Minnen joue le simple et le double. Elle dispute l'épreuve en compagnie de la Néerlandaise Bibiane Schoofs avec qui elle forme la 4e tête de série. (Belga)