WTA Saint-Malo - Ysaline Bonaventure au 2e tour

Au 2e tour, Bonaventure devra rencontrer l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale et désormais 1088e après avoir arrêté la compétition l'an dernier puis donné naissance à sa fille Skaï le 15 octobre, ou la Grecque Despina Papamichail (WTA 130). Maryna Zanevska (WTA 75/N.3) et Greet Minnen (WTA 173) sont les deux autres Belges présentes dans la cité des corsaires. Seule Minnen joue le simple et le double. Elle dispute l'épreuve en compagnie de la Néerlandaise Bibiane Schoofs avec qui elle forme la 4e tête de série. (Belga)